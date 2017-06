Frontalzusammenstoß bringt zwei Menschen den Tod

Großeibstadt (dpa/lby) – Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Großeibstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) ist nun auch die Fahrerin des zweiten Wagens gestorben. Die 58-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie war vor einer Woche mit dem Auto eines 31-Jährigen zusammengestoßen, der aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Kurve auf der Bundesstraße 279 in den Gegenverkehr gefahren war. Der 31-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die 58-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Dort kämpften die Ärzte vergeblich um das Leben der Frau aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld. Sie starb bereits in der Nacht zum Samstag.