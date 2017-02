Frontalzusammenstoß: Drei Menschen werden bei Unfall in Bayreuth verletzt

Schwerer Unfall heute Morgen mitten in Bayreuth. Drei Menschen wurden dabei mittelschwer verletzt. Gegen fünf Uhr 30 wollte ein Mercedes-Fahrer vom Hohenzollern-Ring abbiegen, übersah aber ein entgegenkommendes Auto. Sie stießen frontal zusammen. Der Mercedes-Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Zwei Beifahrer wurden ebenfalls verletzt.

An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro.