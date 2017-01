Frost und Feinstaub bleiben in Bayern bis zum Wochenende

München (dpa/lby) – Die frostige Kälte wird Bayern in den kommenden Tagen nicht verlassen – und auch die Feinstaubbelastung bleibt hoch. «In den vergangenen Tagen haben sich Abgase und andere Stoffe, die Feinstaub bilden, angereichert», sagte am Dienstag ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München. Grund sei die Inversionswetterlage, also: wärmere Luftmassen, die über kälteren liegen und verhindern, dass Feinstaub aus der tieferen Schicht sich mit der freien Atmosphäre austauschen kann. Diese Lage werde bis zum Wochenende erhalten bleiben.