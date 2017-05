Früherer Stabhochspringer Tim Lobinger an Leukämie erkrankt

München (dpa) – Der frühere Weltklasse-Stabhochspringer Tim Lobinger ist an Leukämie erkrankt. Dies teilte der 44 Jahre alte Wahl-Münchner am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur über sein Management mit. «Bisher reagiert Tim positiv auf die äußerst aggressive Behandlung, was ihn und die behandelnden Münchner Ärzte vorsichtig optimistisch stimmt. Dennoch wird der Heilungserfolg von vielen Faktoren abhängen», heißt es in der Erklärung. Nach der Diagnose im März sei eine stationäre Behandlung mit Chemotherapien eingeleitet worden. Zudem ist eine Stammzelltransplantation geplant.

Lobinger war 1997 der erste deutsche Stabhochspringer, der im Freien die Sechs-Meter-Marke überwand. 2003 gewann er in Birmingham Gold bei den Hallen-Weltmeisterschaften der Leichtathleten. Bei Freiluft-Europameisterschaften holte Lobinger insgesamt drei Medaillen. Nach dem Ende seiner Sportler-Karriere arbeitete der viermalige Olympia-Teilnehmer vier Jahre lang als Athletik-Trainer bei den Fußballern von RB Leipzig und kehrte 2016 mit seiner Familie nach München zurück. Dort baut er derzeit als Spezialist für Spitzensportler ein Trainingszentrum auf.