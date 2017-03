Das Wetter zeigt es uns heute deutlich – es ist Frühling. Und die Zahlen vom Arbeitsmarkt unterstreichen das noch. Viele Arbeitnehmer in Kulmbach, Kronach und Lichtenfels, die in Außenberufen tätig sind, sind wieder eingestellt worden; die Zahl der Arbeitslosen damit gesunken. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote in Kulmbach bei 4,3 Prozent, in Lichtenfels bei 3,7 und in Kronach bei 3,6 Prozent. Das ist deutlich weniger als in den Vormonaten und ein neuer März-Tiefststand.