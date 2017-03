Frühjahrsmarkt im „Ausweichquartier“: Shopping auf dem Schwedensteg

Das Wochenende hat in dieser Form in Kulmbach schon Tradition, nur die Rahmenbedinungen sind diesmal ein bisschen anders. Wegen des Zentralparkplatzumbaus findet der Frühlingsmarkt in diesem Jahr ausnahmsweise am Schwedensteg statt.

Ab heute Nachmittag, morgen und am Sonntag kann dort eingekauft werden. Ergänzt wird das Wochenende von einem verkaufsoffenen Sonntag – von 13 bis 18 Uhr haben dann viele Händler für ihre Kunden geöffnet.

Einen kleinen Haken hat die Sache nur: das Parkhaus der Stadthalle steht am Samstag erst am Nachmittag zur Verfügung. Bis etwa 14 Uhr werden dort Wartungsarbeiten durch die Bayernwerk AG durchgeführt.