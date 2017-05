Frühling in Kulmbach: Freibad öffnet am Freitag

Gute Nachrichten für alle Freibadfreunde in Kulmbach. Sie können die Badehose wieder rausholen. Am Wochenende eröffnen die meisten Schwimmbäder in der Region. Auch von den Kulmbacher Stadtwerken gibt es jetzt die offizielle Nachricht: Am Freitag geht es los mit der Saison. Um 15 Uhr öffnet das Freibad seine Pforten. In den letzten Wochen war am Nichtschwimmerbecken noch fließig gefließt worden. Jetzt ist alles fertig. Ebenfalls am Freitag öffnet das Kuno Mare in Burgkunstadt, am Samstag dann das Freibad in Thurnau. In Mainleus geht es am kommenden Montag los.