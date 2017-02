Frühlingsbote par excellence: Der erste Storch ist schon zurück aus Afrika

Der erste fast schon amtliche Frühlingsbote ist schon zurück in Oberfranken. In Altdrossenfeld, auf dem alten Schlot der Brauerei Schnupp, ist ein Weißstorch in den Horst eingezogen. Ein Männchen soll es sein, das seit ein paar Tagen in dem Nest schon mal putzt und Ordnung schafft. Jetzt wird es spannend, denn der Storch wartet auf sein Weibchen.

Storchennester gibt’s im Sendegebiet außer in Altdrossenfeld in Bindlach, Oberkonnersreuth, Himmelkron, Melkendorf, Mainroth und Hochstadt am Main.

Die Michelauer müssen auf ihren Storch heuer gar nicht warten – der ist schon da. Laut LBV hat in Michelau ein Jungstorch vom letzten Sommer überwintert.

Im Bamberger Land dagegen haben die Störche, die sonst über den Winter da bleiben, heuer wieder die Reise in den Süden angetreten, weil es wegen des relativ trockenen Sommers weniger Mäuse gab.