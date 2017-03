Frühlingserwachen: Frankenwälder Zicklein kommt in die Wirtshausküche

So aktiv ist kaum eine Fremdenverkehrsregion. Der Frankenwald legt eine Aktion nach der anderen auf. Gerade zum Waldgebiet 2017 gekürt, feiert der Frankenwald das Frühlingserwachen mit besonderen kulinarischen Genüssen. Das Frankenwälder Zicklein kommt ab 31. März wieder auf den Tisch.

Das Zicklein war früher das Hauptnutztier der weniger betuchten Bevölkerung im Frankenwald. Seit einigen Jahren bieten die Frankenwälder Wirtshäuser das zarten Zickleinfleisch in regionalen Gerichten speziell im Frühling an.

(Foto: Frankenwalds-Tourismus)

Zickleinkotelettes auf Speckbohnen zum Beispiel gibt’s bis Ende April. Wo, das erfahren Sie hier: www.naturpark-frankenwald.de