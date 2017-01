Frühstarts im kommenden Winter: Wohl weniger Trainingslager

Düsseldorf (dpa/lnw) – Im kommenden Jahr werden wohl mehr als drei Teams aus der Fußball-Bundesliga auf ein Winter-Trainingslager verzichten. Wegen der Terminfülle durch die Weltmeisterschaft 2018 startet die Liga bereits am 12. Januar in den Spielbetrieb. «Alles das geht in die Richtung, dass der Spielplan nach vorne gezogen wird und man im Winter zuhause bleiben muss und wird», sagte Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl dem Fachmagazin «kicker» (Donnerstag). Für die Gladbacher bedeutet das: «Wir werden voraussichtlich nächstes Jahr nicht fahren», erklärte Eberl.

Auch Werder Bremens Sportchef Frank Baumann bezweifelt, dass dann noch viele Teams ein Winterquartier beziehen. «Der Trainingsstart wird im alten Jahr erfolgen. Natürlich stellt sich die Frage, ob sich dann der Aufwand noch lohnt», meinte Baumann. Stefan Reuter vom FC Augsburg sieht es ähnlich: «Beim Start so früh macht es weniger Sinn, weil man nach wenigen Tagen Pause im normalen Trainingsrhythmus bleibt.»

Zwischen dem letzten Pokal-Achtelfinale am 20. Dezember 2017 und dem ersten Bundesligaspiel am 12. Januar 2018 liegen nur 23 Tage.