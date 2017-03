Führerschein weg dank Alkohol: 46-Jähriger in Neuenmarkt erwischt

Mit einem Bußgeld über 500 Euro, einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg ist ein 46-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Kulmbach nach seiner Trunkenheitsfahrt davon gekommen. Sein Alkomatwert lag knapp unter einem Promille. Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag Abend in Neuenmarkt ist er von der Polizei erwischt worden.

Wenn ein Auto in Schlangenlinien daher kommt, liegt der Verdacht nahe, dass der Fahrer Alkohol im Blut hat. Auf der B 303 bei Ludwigschorgast haben Stadtsteinacher Polizisten am Samstag Abend einen 51-jährigen Polen gestoppt. Die Schlangenlinien, die der Mann mit seinem Auto vollführt hatte, rührten wohl von ein paar Bier ,die er getrunken hatte. Am Alkomaten brachte er es auf über 2 Promille. Die Polizisten haben seinen Führerschein an Ort und Stelle sichergestellt und den Polen zur Blutentnahme gebracht.