Führungswechsel beim Kulmbacher THW: Christian Reinlein Nachfolger des ausgeschiedenen Norbert Groß

Das Technische Hilfswerk (THW) in Kulmbach bekommt einen neuen Ortsbeauftragten. Nach über 21 Jahren an der Spitze des Ortsverbandes ist Norbert Groß bei der turnusmäßigen Wahl Anfang November nicht mehr angetreten. Als neuer Ortsbeauftragter wurde sein bisheriger Stellvertreter Christian Reinlein einstimmig gewählt.

Dieser Schritt war absehbar. Norbert Groß hat sich eine neue Firma aufgebaut, NEG in Kasendorf. Seiner Familie und seinem Unternehmen will und muss er sich widmen. „Der Tag hat halt nur 24 Stunden“, meint er, da bleibe wenig Zeit für das Hobby. Dem THW bleibt er aber erhalten als zuverlässiger stellvertretenden Vorsitzender und Berater.