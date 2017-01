Fünf Fahrgäste bei Notbremsung von Linienbus verletzt

Fürth (dpa/lby) – Fünf Fahrgäste eines Linienbusses sind bei einer Notbremsung in Fürth verletzt worden. Eine 41 Jahre alte Autofahrerin wollte mit ihrem Wagen nach links in ein Grundstück abbiegen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Bus. Dessen Fahrer stieg voll auf die Bremse und konnte dadurch einen Zusammenstoß noch knapp verhindern. Doch durch das Bremsmanöver stürzten mehrere Fahrgäste. Ein 78-Jähriger kam mit Verdacht auf mittelschwere Verletzungen in ein Krankenhaus. Vier weitere Fahrgäste im Alter zwischen 11 und 84 Jahren wurden nach dem Vorfall vom Donnerstag ambulant in einer Klinik behandelt.