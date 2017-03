Fünf Menschen bei Reizgasangriff verletzt

Würzburg (dpa/lby) – Mit einer Schreckschusspistole hat ein Unbekannter in Würzburg Reizgas verschossen und dabei fünf Menschen verletzt. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag setzte der ehemalige Mitarbeiter eines Verlagshauses auf dem Firmengelände in der Nacht einige Schüsse mit der mit Reizgaskartuschen geladenen Pistole ab. Weil der Reizstoff in das Firmengebäude zog, erlitten fünf Menschen leichte Verletzungen in Form von gereizten Atemwegen und tränenden Augen. Die Polizei konnte die Schreckschusspistole bei der anschließenden Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter sicherstellen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.