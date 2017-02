Hahnbach (dpa/lby) – Beim Unfall eines Taxis sind im oberpfälzischen Hahnbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) fünf Personen schwer verletzt worden. Das Fahrzeug kam aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer und die vier Fahrgäste wurden nach der Kollision am frühen Samstagmorgen in ein Krankenhaus gebracht.