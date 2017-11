Fünf Verletzte bei Auffahrunfall in München

München (dpa/lby) – Bei einem Auffahrunfall im Münchner Stadtteil Milbertshofen sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war eine 31-Jährige mit voller Wucht mit ihrem Wagen in ein vor ihr fahrendes Auto geprallt, als dieses in eine Einfahrt abbog. Die Fahrerin habe den Abbiegevorgang zu spät erkannt und nicht mehr rechtzeitig ausweichen können. Die beiden Fahrer der Autos sowie drei Mitfahrer wurden bei dem Zusammenprall am Samstag verletzt, einer von ihnen schwer. Es entstand hoher Sachschaden.