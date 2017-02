Fünfte Kandidatur um den SPD-Landesvorsitz

München (dpa/lby) – In der Bayern-SPD wächst weiter die Zahl der Kandidaten, die sich um die Nachfolge des Noch-Landesvorsitzenden Florian Pronold bewerben. Am Freitag kündigte auch der Pfaffenhofener SPD-Kreisvorsitzende Markus Käser seine Kandidatur an. Er stehe für einen echten Neuanfang und eine Machtverschiebung in Richtung Basis, sagte Käser dem «Donaukurier». Käser ist Sprecher der führungskritischen SPD-Basisinitiative «Zeit für die Mutigen» – ein bayernweites loses Netzwerk unter anderem von Kommunalpolitikern und SPD-Mitgliedern.

Käser ist der fünfte Kandidat – nach SPD-Generalsekretärin Natascha Kohnen, dem Landtagsabgeordneten Florian von Brunn, dem Bundestagsabgeordnete Klaus Barthel und dem Sprecher der Münchner Tafel, Gregor Tschung. Über den künftigen Landesvorsitzenden sollen die SPD-Mitglieder per Urwahl abstimmen. Offiziell wird der Nachfolger Pronolds dann auf dem Parteitag am 20./21. Mai gewählt.