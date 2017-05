Für den gehobenen Service: Frankenwaldklinik eröffnet Wahlleistungsstation

An der Frankenwaldklinik in Kronach wird heute die so genannten Wahlleistungs-Station eröffnet. Die Station soll Hotelcharakter haben. In komfortablen Ein- und Zwei-Bett-Zimmern mit modernster Unterhaltungselektronik gibt’s Chefarzt-Behandlung, einen eigenen Bademantel, eine erweiterte Menüauswahl oder auch eine Lounge, in der der Kranke Gäste empfangen kann.

Die Wahlleistungsstation ist gedacht für Privat-Versicherte, für Bürger mit einer PlusCard und für Patienten mit einer entsprechenden Zusatzversicherung.

19 Betten bietet die neue Luxus-Station an der Frankenwaldklinik und eingerichtet hat man sie nach einer Mitteilung von Helios, weil es immer wieder Nachfragen nach einer komfortableren Unterbringung gegeben habe.