Für den Spanienurlaub: Junge Männer klauen sich Urlaubsausrüstung zusammen

Dass die Polizei jemanden von der Urlaubsvorbereitung abhält, ist ja eher ungewöhnlich. So passiert ist das jetzt aber einer Gruppe aus drei jungen Männern aus Bayreuth. Sie waren einem Ladendetektiv in der Maximilianstraße aufgefallen, als jeder von ihnen ein Paar Schuhe klaute. Der Detektiv alarmierte die Polizei, die die drei 17, 20 und 25 Jahre alten Männer schließlich in der Innenstadt festsetzte. Bei der Durchsuchung der Männer kam Campingausrüstung im Wert von mehreren Hundert Euro zum Vorschein – alles geklaut. Einem Notizzettel nach zu urteilen, hätte nur noch ein Spanischwörterbuch gefehlt und die Urlaubsausrüstung wäre komplett gewesen. Ob es für die drei jetzt trotzdem in den Urlaub geht, ist nicht bekannt.