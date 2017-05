Für Menschen mit Behinderung: 8,5 Millionen Euro für Arbeitsplätze

Einer Arbeit nachgehen, alleine wohnen und seine Alltag meistern – was für die Meisten selbstverständlich ist, ist für Menschen mit Behinderung oft eine große Herausforderung. Um diese Menschen dabei besser zu unterstützen baut der Freistaat Bayern heuer sein Angebot an Wohn- und Förderstätten aber auch an Arbeitsplätzen aus. Rund 8,5 Millionen Euro gibt’s dabei für Oberfranken, meldet Sozialministerin Emilia Müller. Davon profitiert in der Euroherz-Region vor allem Arzberg – hier soll eine Werkstätte für Menschen mit psychischer Behinderung entstehen, außerdem sollen neue Wohnplätze gebaut werden.