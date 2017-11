Für Sicherheit sorgen: Innenminister schickt mehr Polizei nach Bamberg

Viermal ist in den letzten Wochen in Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg ins Jugendhaus eingebrochen worden. Der Polizei Bamberg-Land (…)

Einbrüche in Schlüsselfelder Jugendhaus: Täter sind zwischen acht und elf Jahre alt

Diesen Einbrechern ist nichts heilig. Unbekannte sind am Wochenende in zwei Pfarrbüros im Bayreuther Stadtgebiet eingebrochen. Wie die (…)

Zeugensuche der Kripo Bayreuth: Unbekannte brechen in Bayreuth in Pfarrbüros ein

Mit Führerschein gekommen – ohne wieder nach Hause. Eine Frau aus dem Kreis Kronach kam am Sonntagabend auf die Kronacher (…)

Wegen eines Schadens am Auto: Frau fährt betrunken zum Polizeirevier und verliert ihren Führerschein

Der Freistaat Bayern will die Sicherheit rund um Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge in Bamberg und Ingoldstadt erhöhen. Dafür soll (…)

Sicherheitslage im Mittelpunkt: Innenminister in Bamberg wegen Aufnahmeeinrichtung

Zu betrunken zum Laufen: 35-Jähriger wollte sich in den Straßengraben legen

Kochduell per Bratpfanne: Polizei ermittelt wegen Rauferei in der Küche

In einem etwas anderen Kochduell ermittelt die Polizei in Nagel im Fichtelgebirge. Dort haben sich in einer (…)