Fürth (dpa/lsw) – Die SpVgg Greuther Fürth muss im Heimspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Tabellenführer VfB Stuttgart am Sonntag womöglich auf Robert Zulj verzichten. Der zentrale Offensivspieler der Franken habe sich beim 1:1 in Sandhausen eine Rippenprellung zugezogen, teilte der Verein am Montag mit. Sein Einsatz gegen die Stuttgarter sei daher nicht gesichert, hieß es weiter. Der Österreicher war schon nach 24 Minuten ausgewechselt worden.