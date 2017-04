Fürth bangt um Franke und Gießelmann

Fürth (dpa) – Die SpVgg Greuther Fürth muss vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern um die Einsätze von Marcel Franke und Niko Gießelmann bangen. Die beiden Defensivspieler mussten am Mittwoch beim 0:0 gegen Eintracht Braunschweig wegen Adduktorenproblemen ausgewechselt werden und drohen bei der Partie am Samstag (13.00 Uhr) gegen den Tabellen-14. auszufallen. «Sollten sie ausfallen, wären wir auf diese Situation vorbereitet. Ich habe keine Angst, dass wir keine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen können», sagte Trainer Janos Radoki am Donnerstag.

Der gegen Braunschweig erst eingewechselte Stürmer Serdar Dursun dürfte in Lautern wieder in die Startelf des Tabellensechsten rücken. Radoki hatte dem zuletzt etwas müden Dursun eine kleine Verschnaufpause gegönnt.