Fürth bangt vor Spiel in München um Einsatz von Sararer

Fürth (dpa/lby) – Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth muss vor dem Rückrundenstart beim TSV 1860 München um den Einsatz von Sercan Sararer bangen. Den Mittelfeldakteur plagt ein Infekt. «Wenn er das Abschlusstraining nicht mitmachen kann, fällt er auch aus», sagte Trainer Janos Radoki, der in der Winterpause vom Interimscoach zum Cheftrainer befördert worden war.

Bei der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in München werden Veton Berisha (muskuläre Probleme), Jürgen Gjasula (Rückkehr nach Achillessehnenriss), Zlatko Tripic (Leistenoperation) und Ersatztorhüter Marius Funk (Kreuzbandriss) weiter fehlen.

«Bei Jürgen haben wir einen sehr guten Rehaverlauf. Nicht ungewöhnlich ist, dass der Spieler nach so einer Verletzung ein paar Fehlbelastungen hat», sagte Martin Meichelbeck, Direktor Sport.

Die Fürther ließen am Mittwoch durchblicken, dass sie sich im Winter noch verstärken wollen. «Das Transferfenster ist bis zum 31. Januar offen. Es wird noch was passieren», sagte Radoki. In dieser Woche sind zwei Testspieler bei den Franken dabei. Ob der Ukrainer Sergej Politylo oder der Norweger Abdisalam Ibrahim länger in Fürth bleiben, ist offen. «Das sind ordentliche Spieler. Ob wir sie verpflichten, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden», sagte der Fürther Trainer.