Fürth mit gutem Test gegen Ingolstadt: Feinschliff beginnt

Fürth (dpa/lby) – Janos Radoki war nicht unzufrieden. Der Trainer des Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth bescheinigte seinem Team bei der 2:4-Niederlage im Testspiel gegen den Bundesligisten FC Ingolstadt unter dem Strich «einen sehr ordentlichen Auftritt».

Immerhin hatten die Franken am Samstag bei dem in Ingolstadt unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragenen Trainingsspiel durch Stürmer Robert Zulj mit 2:0 geführt. «Wir hätten durch Khaled Narey noch das 3:0 machen können», berichtete Radoki. Im Verlauf der Partie habe man seiner Mannschaft dann aber «die anstrengenden Trainingstage angemerkt». Almog Cohen (2), Roger und Dario Lezcano sorgten mit ihren Treffern doch noch für einen Erfolg des Tabellenvorletzten der Bundesliga.

Radoki musste auf einige angeschlagene Profis verzichten. So kamen bei den Fürthern in David Raum und Patrick Sontheimer sogar zwei U19-Spieler über 90 Minuten zum Einsatz. «In der zweiten Halbzeit konnten wir die Begegnung anfangs wieder ausgeglichen gestalten, ehe dann Ingolstadt unsere Müdigkeit auch spielerisch ausnutzen konnte», kommentierte Radoki.

Von Dienstag an will der Fürther Coach nun in die Feinarbeit der Vorbereitung gehen. Bislang habe die Erarbeitung der physischen Grundlagen für die zweite Saisonhälfte im Vordergrund gestanden. Der Tabellenzwölfte aus Fürth startet am 27. Januar mit einem Auswärtsspiel beim TSV 1860 München in die Zweitliga-Rückrunde.