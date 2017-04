Füttern bis es stinkt: Entenfütterer am Bayreuther Röhrensee in der Diskussion

Liebe geht durch den Magen. Für ganz viele Menschen, erst Recht wenn es um Tiere geht. Die werden gefüttert, weil wir sie so lieb haben, wenn es auch oft viel zu viel ist. Am Bayreuther Röhrensee zeigt sich das daran, dass die Entenfütterer ganze Brotlaiber und Nudeln in den See werfen, für das liebe Federvieh. Die Stadtverwaltung hatte vor ein paar Tagen darauf hingewiesen, dass das erstens verboten ist, weil die Enten und Schwäne dort das Zusatzfutter gar nicht brauchen, dass es zweitens nicht schön aussieht, wenn auf dem See Brot und Nudeln schwimmen und dass drittens dadurch Ratten angezogen werden. Jetzt gibt ein Wissenschaftler im Nordbayerischen Kurier zumindest für die Wasserqualität Entwarnung: Umkippen könne der Bayreuther Röhrensee deswegen nicht – aber stinken. Na dann prost Mahlzeit.