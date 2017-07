Funkanalyse Bayern 2017: Radio Plassenburg, erneut die Nummer Eins in Kulmbach

Kulmbach/München/Nürnberg

Das Funkhaus Kulmbach mit seinen beiden Sendern Radio Plassenburg und Radio Galaxy hat seine Hörerzahlen weiterhin gefestigt. Das belegen die aktuellen Zahlen der Funkanalyse Bayern 2017 (FAB), die der durchführende Münchner Marktanalyst Kantar TNS am Dienstag im Rahmen der Lokalrundfunktage in Nürnberg vorgestellt hat.

Radio Plassenburg erreicht beim Weitesten Hörerkreis (WHK) regelmäßig 67.000 Hörer. Hier werden von den Marktforschern die Personen gezählt, die angeben, das Programm in den vergangenen zwei Wochen wenigstens einmal gehört zu haben. Jeden Tag von Montag bis Freitag schalten 23.000 Menschen Radio Plassenburg ein, um sich unter anderem mit wichtigen Informationen aus der Region, präzisen Wetterberichten und nützlichen Verkehrshinweisen zu versorgen.

Die sogenannte Stundennettoreichweite kletterte bei Radio Plassenburg auf 6.000 Hörer pro Stunde. Besonders stolz ist Studioleiter Marco Dreßel auf die Reichweite in Kulmbach. Hier entscheiden sich 45,1% aller Radiohörer für Radio Plassenburg, die landesweite Konkurrenz von Antenne Bayern, Bayern 1 und Bayern 3 hat mit 21,3% bis 24,3% deutlich das Nachsehen. Dass das musikalische Konzept mit den meisten 80ern und den Hits von Heute gepaart mit dem Schwerpunkt auf lokaler Berichterstattung aufgeht, belegt folgende Zahl: 55,3% aller Radiohörer fühlen sich von Radio Plassenburg gut oder sehr gut über wichtiges aus der Region informiert (B1: 17,4%, B3: 7,2%, ABY: 11,5%).

Das tolle Ergebnis ist Bestätigung und Belohnung zugleich für ein Team, dass stark in der Region verwurzelt ist. Es ist zugleich aber auch Ansporn jeden Tag ein noch besseres Programm für die Region Kulmbach zu machen. Nur wir sind von hier ist keine hohle Phrase, sondern die Basis für unseren Erfolg so Redaktionsleiterin Anke Riess-Fähnrich. Noch in diesem Sommer beziehungsweise Herbst wird Radio Plassenburg Digital in ganz Oberfranken über DAB+ in bester Qualität empfangbar sein.

Überaus erfolgreich gestaltet sich auch die Entwicklung bei Radio Galaxy Kulmbach. Die junge Schwester von Radio Plassenburg erreicht auf vorbildliche Art und Weise die junge Zielgruppe in Kulmbach. Stunde für Stunde entscheiden sich 2.000 Hörer für Radio Galaxy Kulmbach, auch das ein Rekord. Die seit Januar laufende oberfrankenweite Morningshow sowie die Nachmittagssendung mit nur der besten neuen Musik, Veranstaltungshinweisen und Infos aus der Region sind laut Funkanalyse Bayern die Säulen des Erfolgs von Radio Galaxy.

Die Funkanalyse Bayern wird seit 1989 jährlich im Auftrag der BLM und der privaten Rundfunkanbieter in Bayern durchgeführt – dabei wird die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren zu ihrer Mediennutzung befragt. Ergänzend zur Media Analyse / ma Radio liefert sie Reichweitendaten für die bayerischen Hörfunk- und Lokalfernsehprogramme. Darüber hinaus werden Informationen zur qualitativen Beurteilung der Programme sowie Daten zur Entwicklung des Internets erhoben. Die Untersuchung wird im Frühjahr durchgeführt und basiert auf computergestützten Telefoninterviews (CATI-Methode).