Fusion zwischen Bayreuth und Hof: VR-Banken wollen Zusammenschluss voranbringen

Mit großer Wahrscheinlichkeit steht in Oberfranken die nächste Bankenfusion an. Die VR-Banken in Hof und Bayreuth beraten seit längerem über einen Zusammenschluss. Die Vertreterversammlung der VR-Bank Bayreuth wird heute über eine Fusion abstimmen, die der VR-Bank Hof am Mittwoch.

Die beiden Banken stehen seit Wochen in Gesprächen über den Zusammenschluss, der im Juli vollzogen werden soll. Die Niedrigzinsen und mehr Online-Banking führen die Banken als Fusionsgründe an. Sparen ist angesagt. Kündigungen oder Filialschließungen soll es angeblich nicht geben.