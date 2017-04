Fußballprofi Brégerie vom FC Ingolstadt gesperrt

Frankfurt/Main (dpa) – Bundesliga-Abstiegskandidat FC Ingolstadt muss für zwei Spiele auf Abwehrspieler Romain Brégerie verzichten. Ein entsprechendes Urteil hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag in Frankfurt/Main gefällt. Brégerie hatte eine «Tätlichkeit in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung» begangen, wie das Gremium mitteilen ließ. Der Franzose hatte am Sonntag beim 3:2-Sieg gegen den SV Darmstadt 98 die Rote Karte gesehen. Gegen das Urteil können der Verein und Spieler innerhalb von 24 Stunden Einspruch einlegen.