Fußballturnier geht weiter: Loewe-Turnier in Kronach wird Dr. Schneider-Cup

Eine alte Tradition in Kronach-Neuses lebt unter neuem Namen weiter. Die Dr. Schneider Unternehmensgruppe wird das traditionelle Loewe-Hallenturnier übernehmen – damit ist ein Fortbestand gesichert. Der Kronacher Automobilzulieferer wird das Fußballturnier in Dr.Schneider-Cup umtaufen, ansonsten aber bleibt alles beim Alten.

Am Samstag, 13. Januar, sind von 9 bis 18 Uhr rund 20 Teams aus dem Landkreis Kronach und Umgebung in der Dreifachturnhalle in Kronach am Start. Und es gibt auch die traditionelle Tombola und für die kleinen Fußballfans Hüpfburg und Torschussgeschwindigkeitsmessanlage.