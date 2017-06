Gänsegeier auf Sommerurlaub im bayerischen Flachland

Hilpoltstein/Landsberg am Lech (dpa/lby) – Erstmals haben Vogelschützer einen ganzen Trupp von Gänsegeiern im bayerischen Flachland beobachtet. Die stattlichen Vögel, die ausgewachsen eine Spannweite von bis zu 2,70 Metern haben, seien östlich von Landsberg am Lech gesichtet worden, teilte der Landesbund für Vogelschutz (LBV) am Donnerstag in Hilpoltstein mit. Ehrenamtliche Vogelschützer hätten rund ein Dutzend Tiere in einer Fichte zwischen Windach und Finning fotografiert. Die Geier zogen Richtung Westen ab. Ein Schäfer hatte den Hinweis gegeben: Die Geier hatten an einem toten Schaf gefressen.

Schon ein einzelner Gänsegeier im bayerischen Flachland sei eine Seltenheit. «Ein ganzer Trupp von gleich mehr als zehn Vögeln ist jedoch wirklich außergewöhnlich», sagte LBV-Ornithologe Ulrich Lanz.

Es habe sich um Jungvögel gehandelt, die wegen des noch braunen Halses erkannt werden konnten. Gänsegeier legen teils lange Strecken zurück und könnten aus Kroatien, Frankreich oder Spanien stammen. In den Alpen verbringen manche Tiere den Sommer, weil es ausreichend Aas gibt. Im Flachland sei Aas eher selten. «Da Geier Aasfresser sind, dürften sie sich aber nicht allzu lange bei uns im Flachland aufhalten, weil sie dort nur wenig Nahrung finden», sagte Lanz.