Gala für Sofia Coppola beim Filmfest München

München (dpa/lby) – Die US-Filmemacherin Sofia Coppola stellt heute auf dem Filmfest München ihr neues Werk «Die Verführten» vor. Das Filmfest zeigt noch viele weitere Werke der 46-Jährigen, da ihr in diesem Jahr eine Retrospektive gewidmet ist.

Das Drama mit Nicole Kidman, Kirsten Dunst und Colin Farrell spielt im Jahr 1864 während des amerikanischen Bürgerkriegs. Eine Mädchenschule nimmt darin einen verwundeten Soldaten auf. Der Gast weckt bei den jungen Frauen und Mädchen allerlei Begehrlichkeiten, auch erotische, und bringt den Alltag in der Schule völlig durcheinander.

Bei den Filmfestspielen in Cannes hat Coppola für ihre Literaturverfilmung nach einem Roman von Thomas Cullinan den Regiepreis gewonnen. In Deutschland ist das Liebesdrama von Donnerstag an im Kino zu sehen.