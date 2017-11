Galerie Thomas zeigt expressionistische Münter-Gemälde

München (dpa/lby) – Expressionistische Gemälde von Gabriele Münter sind ab Freitag in der Galerie Thomas in München zu sehen. Die Ausstellung sei eine Ergänzung zur großen Werkschau im Münchner Lenbachhaus, die Ende Oktober begonnen hat, teilte die Galerie am Montag mit. Die Schau spannt den Bogen von anfangs impressionistisch geprägten Landschaftsbildern bis hin zu Gemälden aus der hohen Zeit des Expressionismus und des Blauen Reiter. Die Künstlerin hatte damals nicht nur mit Wassily Kandinsky, sondern auch mit anderen Künstlern der Gruppe zusammengearbeitet, unter anderem auch in Murnau.