Ganz oben auf der Agenda: IHK-Gremium Kronach will Fachkräfte in der Region halten

Wie kann man Fachkräfte dazu bringen, in der Region zu bleiben? Unter anderem mit dieser Frage will sich das IHK-Gremium Kronach in den kommenden Jahren beschäftigen. Dabei soll es darum gehen, Schulabsolventen im Raum Kronach zu halten und zum Beispiel praxisnahen Unterricht anzubieten.

Laut IHK-Fachkräftemonitor wird die Fachkräftelücke bis zum Jahr 2030 auf mehr als das Doppelte ansteigen (von 21.000 auf 44.000). Als weiteres wichtiges Thema will sich das IHK-Gremium Kronach mit der Digitalisierung beschäftigen.