Gartentor aufgegangen: Hund beißt Zeitungsausträgerin

Hunde hassen Briefträger – das ist oft leider kein Klischee, sondern Wirklichkeit, jetzt erst in Isling im Landkreis Lichtenfels. Eine 43-jährige Zeitungsausträgerin hatte gestern in den Briefkasten eines Anwesens eine Zeitung gesteckt und wollte weiterlaufen. Plötzlich sprangen zwei Hunde von innen gegen das Gartentor des Hauses, das aufsprang. Einer der beiden Hunde biss der Frau in den Rücken und in den Oberschenkeln. Ihre Verletzungen mussten im Lichtenfelser Krankenhaus versorgt werden. Ob der Hundehalter zur Verantwortung gezogen werden kann, wird jetzt geprüft.