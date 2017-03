Geburtstagsparty eskaliert: 17 Polizeistreifen im Einsatz

Eiselfing (dpa/lby) – Zahlreiche ungebetene Gäste, Angriffe auf Polizisten und ein fliegender Zementsack: Im oberbayerischen Eiselfing (Landkreis Rosenheim) ist eine private Geburtstagsparty völlig eskaliert. Zu der Feier in einem Stadel seien am Samstagabend 300 bis 400 Menschen gekommen, meldete die Polizei. Nachdem Nachbarn die Beamten gerufen hatten, verständigten diese sich mit dem Veranstalter auf einen Abbruch der Feier. Mehrere stark betrunkene Jugendliche wurden daraufhin aggressiv und warfen mit Bierflaschen nach den Einsatzkräften. Auch ein Zementsack flog in Richtung eines Polizeiwagens, unweit des Festes legte jemand Feuer. Polizeiangaben zufolge waren die 17 angerückten Streifen etwa drei Stunden lang rund um den Stadel beschäftigt. Gegen den Veranstalter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.