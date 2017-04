Gefährliche Kreuzung: Ampel bei Mainleus-Mitte kommt im Herbst

Das könnte Sie auch interessieren

Oberfrankenderby: Brose Bamberg gewinnt klar gegen medi Bayreuth

Der Traum aller Bayreuther Basketballfans von einem Sieg im Oberfrankenderby gegen Bamberg bleibt weiter nur ein Traum. Medi Bayreuth (…)

Fataler Restalkohol: Kulmbacher muss am Sonntag Mittag seinen Führerschein abgeben

Da hat sich einer fatal verrechnet. Nach acht Stunden Schlaf glaubte ein 35-jähriger Kulmbacher gestern Vormittag seine nächtliche (…)

Kulmbacher Top-Boxer: Leo Schels holt nach Kampfpause Sieg in Kitzingen

Der Kulmbacher Boxer Leo Schels hat beim Fritz Dollinger-Gedächtnis-Turnier in Kitzingen gewonnen. Nach einer fast einjährigen (…)

Einer, der mitredet: Bamberger Erzbischof Schick verurteilt Lage in Syrien

Erzbischof Ludwig Schick hat die Vereinten Nationen aufgefordert, die Kriegsparteien in Syrien an einen Tisch zu zwingen. In seiner (…)

Autos aufgemotzt: Polizei nimmt Tuning-Fahrzeuge bei Bamberg unter die Lupe

Die Auto-Tuningszene in Oberfranken hat die Polizei bei einer Veranstaltung am Wochenende in Bamberg unter die Lupe genommen. Viele (…)

Osterschmuck beschädigt: sinnfreie Tat Unbekannter in Redwitz

Sinnlos und gemein ist das, was Unbekannte in Redwitz an der Rodach im Landkreis Lichtenfels am Freitag Nachmittag gemacht haben. Sie (…)