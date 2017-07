Der Eichenprozessionsspinner ist weiter auf dem Vormarsch. Auch die Gemeinde Ködnitz ist von den schädlichen Raupen stark betroffen.

Was der Befall für Auswirkungen hat und wie man sich schützen kann, darüber sollen sich interessierte Bürger bald in einer Infoveranstaltung informieren können. Dritter Bürgermeister Heinz Mösch forderte laut Frankenpost in der jüngsten Gemeinderatssitzung auch ein Melderegister in den Gemeinden und beim Landkreis anzulegen, wo ein Befall des Eichenprozessionsspinners gemeldet werden kann.

Die Raupen des Eichenprozessionsspinners sind hochgiftig und lösen bei Berührung toxische Reaktionen aus.