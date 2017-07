Gefängnis wird wegen Fliegerbombe evakuiert

Regensburg (dpa/lby) – Für die Entschärfung einer Fliegerbombe soll heute unter anderem das Gefängnis in Regensburg mit mehr als 100 Häftlingen geräumt werden. Die Polizei will von 9.00 Uhr an in einem Neubaugebiet einen Sicherheitsbereich von 400 Metern um den Fundort der Bombe räumen. Betroffen seien rund 1500 Anwohner.

Der sogenannte Zerscheller aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch bei Bauarbeiten entdeckt worden. Die Bombe ist nach Polizeiangaben noch mit etwa 100 Kilogramm Sprengladung befüllt, ihr Zünder ist intakt. Der insgesamt 225 Kilogramm schwere Blindgänger muss entschärft und der Zünder im Anschluss gesprengt werden.

Im August hatte es bereits einen ähnlichen Vorfall gegeben: Das Augsburger Gefängnis sollte nach dem Fund einer Fliegerbombe evakuiert werden. Diese konnte aber letztlich zur Entschärfung weggebracht werden, die Evakuierung wurde so vermieden.