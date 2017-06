Gefängnisstrafe wahrscheinlich: Möglicherweise fällt heute das Urteil gegen eine 22-Jährige aus Untersteinach

Vor dem Landgericht in Bayreuth wird heute der Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen junge Frau aus Untersteinach bei Kulmbach fortgesetzt. Möglicherweise wird heute ein Urteil gesprochen. Der heute 22-jährigen Frau wird vorgeworfen, in einer Wohnung in Untersteinach mit einem Messer auf einen schlafenden Bekannten eingestochen zu haben.

Der Prozess war vor zwei Wochen überraschend verlängert worden. Der Vorsitzende Richter hat neue Zeugen- und Gutachterbefragungen anberaumt. Dabei geht es um die Frage, wie stark die Angeklagte in der Tatnacht alkoholisiert war und ob sie in dem Zustand noch auf ihr Opfer hat einstechen können. Immerhin hatte ein Nachbar ausgesagt, die junge Frau sei so betrunken gewesen dass sie mehrfach gestürzt sei.

Im Falle einer Verurteilung wegen versuchten Mordes blühen der jungen Mutter aus dem Kulmbacher Land mehrere Jahre Gefängnisstrafe.