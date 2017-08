Zwischen Presseck und Stadtsteinach hat sich am Samstag Nachmittag ein 51-jähriger Mann mit seinem Auto überschlagen und ist schwer verletzt worden. Der Mann aus dem Landkreis Hof war laut Polizei mit seinem Pkw zu schnell gefahren und hatte in einer Kurve die Kontrolle verloren. Der Wagen überschlug sich in einer Wiese und prallte gegen einen Baum. Der Hofer Fahrer wurde ins Kulmbacher Klinikum gebracht.