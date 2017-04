Gegen Baum geprallt: 56-jähriger Kulmbacher verbrennt in seinem Auto

In Kulmbach ist gestern Nachmittag ein junger Fußgänger verletzt worden. Der 18-Jährige war auf dem Weg zum Stadtpark und wollte die (…)

Fußgänger von Auto erfasst: 18-Jähriger Kulmbacher bei Unfall in der Stadt verletzt

Bei Burgkunstadt ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall eine 57-jährigen Autofahrerin tödlich verletzt worden. Die Frau aus dem (…)

Tödlicher Unfall auf der B 289: 57-jährige Frau gerät in den Gegenverkehr

Bei Buttenheim im Landkreis Bamberg ist am Samstag eine junge Reiterin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 16-Jährige gilt als (…)

Alkoholausfälle: Junger Kulmbacher orientierungslos – junge Autofahrerin verursacht schweren Unfall

Schwierigkeiten mit einem Betrunkenen hatten Sanitäter des BRK am Ostersonntag in Buchau bei Kulmbach. Der 19-jährige Kulmbacher lag am (…)