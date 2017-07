Gegen den Leerstand: Markt Tettau will in Porzellanruine neues Leben bringen

Das Projekt sollte Schule machen: Der KulmBecher geht in Kulmbach in Serie

Schon wieder haben Autodiebe zugeschlagen. Diesmal in Tettau im Landkreis Kronach. Wie die Polizei mitteilt, wurde dort am Dienstag, 4. (…)

Autodiebe unterwegs: Skoda in Tettau gestohlen

Den Helfern danken: Gottesdient in Münchberger Stadtkirche zu Ehren der Helfer beim Busunglück

Die oberfränkische Wirtschaft will bezahlbaren Strom und eine sichere Energieversorgung trotz Energiewende. Das fordert HWK-Präsident (…)

EEG-Umlage abschaffen: HWK-Präsident Zimmer will Firmen und Haushalte schonen

Der Frankenwald kommt als dritter bayerischer Nationalpark nicht in Frage. Nach der erwarteten Entscheidung des bayerische Kabinetts (…)

Rausch ausschlafen am Supermarkt: 40-Jähriger lag hinter E-Center in Bad Staffelstein

Leblose Person hinter dem E-Center in Bad Staffelstein. So ein Alarm ist gestern Mittag bei der Polizei in der Kurstadt eingegangen. (…)