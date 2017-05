Mit 82 zu 73 hat medi Bayreuth die Partie am ersten Mai gegen Würzburg verloren. Schade, es wäre auch zu schön gewesen. Immerhin haben die Bayreuther Bundesliga-Basketballer nur 40 Stunden zuvor den FC Bayern München besiegt. Ein Heldenstück. Mit 74 zu 72 waren die Bayreuther daheim in der ausverkauften Oberfrankenhalle die Sieger.

Das könnte Sie auch interessieren

Oberfrankenderby: Brose Bamberg gewinnt klar gegen medi Bayreuth

Der Traum aller Bayreuther Basketballfans von einem Sieg im Oberfrankenderby gegen Bamberg bleibt weiter nur ein Traum. Medi Bayreuth (…)

Einsatz am Oberauhof: 150 Jugendliche übertreiben ihre Maifeier in Kulmbach

Kein schönes Ende der Maifeiern am Kulmbacher Oberauhof am Montag Abend. Die Polizei musste anrücken, weil etwa 150 junge Leute das mit (…)

Nach einem Jahr zurück: Kulmbacher Bauunternehmer kriegt Rüttelplatte wieder

Wiedersehen macht Freude. Ein Kulmbacher Bauunternehmer hat nach fast einem Jahr seine gestohlene Rüttelplatte wieder zurück. (…)

Radfahrerin verletzt: 61-Jährige war in Kulmbach auf die Gegenfahrbahn geraten

In Kulmbach ist am Freitag Abend eine 61-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Sie war in der Theodor-Heublein-Straße mit ihrem (…)

Brummi befreit: Feuerwehr muss Sattelzug in Bayreuth wieder flott machen

Das war mal ein etwas anderer Feuerwehreinsatz in Bayreuth am Samstag. Die Einsatzkräfte mussten einen Sattelzug befreien, der in einem (…)

Verheerender Brand: sieben Verletzte in Helmbrechts

Ein Heizkörper in einem Zimmer soll die Ursache für einen schweren Brand am Sonntag Vormittag in einem Haus in Helmbrechts gewesen (…)