Gehaltszettel-Check: Höherer Mindestlohn gilt auch in der Gastronomie

Wer in der Gastronomie arbeitet, soll jetzt im Januar seinen Lohnzettel genau unter die Lupe nehmen. Dazu rät die Gewerkschaft NGG allen Angestellten im Raum Kulmbach, Kronach und Lichtenfels. Der Grund: der Mindestlohn hat sich auf 8 Euro 84 erhöht, dieses Lohnplus muss sich auch auf den Abrechnungen widerspiegeln.

Grundsätzlich gilt der Mindestlohn seit zwei Jahren. In dieser Zeit hat sich – entgegen der Befürchtungen – die Zahl der Jobs in der Gastronomie sogar erhöht, schreibt die Gewerkschaft. Im Raum Kulmbach sind gut sieben Prozent mehr Stellen gemeldet, im Landkreis Kronach gibt es ein Plus von 16 Prozent und im Landkreis Lichtenfels sind es rund acht Prozent mehr.