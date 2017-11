Geiselnehmer wird auf Schuldfähigkeit untersucht

Pfaffenhofen (dpa/lby) – Der Geiselnehmer von Pfaffenhofen an der Ilm wird vor der Entscheidung über die Haftfrage auf seine Schuldfähigkeit untersucht. Der Ingolstädter Landgerichtsarzt müsse sich bei der Begutachtung am Dienstag ein Bild davon machen, ob der 28-Jährige womöglich psychisch krank ist, sagte eine Polizeisprecherin. Erst danach werde die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie beim Ermittlungsrichter Antrag auf Haftbefehl wegen Geiselnahme stellt oder die Unterbringung des mutmaßlichen Täters in die geschlossene Abteilung einer Nervenklinik beantragen wird.

Der Mann hatte am Montag im Jugendamt der oberbayerischen Kreisstadt eine 31 Jahre alte Sachbearbeiterin über fünf Stunden als Geisel gehalten, ehe er von Spezialeinheiten der Polizei überwältigt wurde. Das Opfer erlitt beim Versuch zu fliehen Schnittverletzungen an Hals und rechter Hand. Die Frau kam nach ihrer Befreiung ins Krankenhaus. Das Motiv der Geiselnahme ist ein Sorgerechtsstreit des laut Staatsanwaltschaft psychisch labilen Mannes um sein Kind.