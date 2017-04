Geisterfahrer in Rettungsgasse: Polizei sucht weiter Zeugen

Ilmenau (dpa/th) – Die Thüringer Polizei sucht weiter nach Zeugen, die durch einen Geisterfahrer in einer Rettungsgasse auf der Autobahn 71 bei Ilmenau gefährdet wurden. Nach dem Kennzeichen des Autos stammt er aus dem Landkreis Würzburg in Bayern, wie die Autobahnpolizei am Dienstag auf Anfrage sagte. Der Mann hatte am Ostersonntag sein Fahrzeug nach einem Unfall in einem Stau gewendet und war in der falschen Fahrtrichtung zurück- und am Stauende von der Autobahn abgefahren. Ein Zeuge filmte die verkehrswidrige Aktion, das Video stellte die Polizei ins Netz. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs – eine Straftat – gegen ihn.

Normalerweise drohen in einem solchen Fall laut Polizei bis zu 200 Euro Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Thüringens Innenminister Holger Poppenhäger (SPD) hatte sich kürzlich für höhere Bußgelder gegen Autofahrer, die bei Unfällen auf der Autobahn im Stau Rettungswege blockieren, ausgesprochen. Die Polizei beklagt, dass Einsatzkräfte nach Unfällen deshalb oftmals nur schwer an die Verunglückten herankommen. 2016 ereigneten sich in Thüringen rund 3700 der insgesamt erfassten knapp 57 000 Unfälle auf Autobahnen.