Geisterfahrer verursacht Unfall mit drei Verletzten auf A96

Buchloe (dpa/lby) – Ein Geisterfahrer hat am Montagabend auf der Autobahn 96 bei Buchloe (Landkreis Ostallgäu) einen Unfall mit insgesamt drei Verletzten verursacht. Der Unfallverursacher kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hatten zuvor im Radio-Verkehrsfunk die anderen Autofahrer vor einem Falschfahrer gewarnt. Wenige Augenblicke später sei es dennoch zu dem Unglück gekommen. Der Wagen des Geisterfahrers stieß mit einem korrekt fahrenden Wagen auf der linken Spur zusammen. Ein weiteres Auto auf der rechten Spur konnte noch ausweichen.

Die beiden Insassen des Wagens, der in der richtigen Fahrtrichtung unterwegs war, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn der Autobahn München-Lindau wurde an der Anschlussstelle Buchloe Ost in Richtung Lindau gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.