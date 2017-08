Geisterfahrerin, Geisterläufer und Parker: Konfuse Vorgänge auf A 73 und B 173 im Raum Lichtenfels

Innerhalb von 90 Minuten haben sich am frühen Samstagabend gleich vier Wildunfälle mit Rehen im Gemeindebereich von Neudrossenfeld und (…)

Vier Wildunfälle in 90 Minuten: Vier Rehe im Kulmbacher Land von Autos getötet

In Bayreuth hat in der Nacht zum Sonntag ein Auto einen Motorradfahrer gerammt. Der Pkw-Fahrer machte sich aus dem Staub, ohne sich um (…)

Unfallopfer einfach liegen lassen: Unfall-Pkw-Fahrer türmt in Bayreuth

Die Spezialfahnder der Polizei in Selb stellen regelmäßig Drogen sicher und erwischen Schmuggler. Immer mehr geht es aber auch um (…)

Augen auf beim Pilze sammeln. In der gerade gestarteten Schwammerl-Saison hat es bereits erste Fälle von Vergiftungen in Bayern (…)

Einbrecher am Werk: Zielobjekte waren Firmen in Neugattendorf, Landkreis Hof

Nach Einbrüchen in vier Firmen in Hof/Neugattendorf bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. In der Nacht zum Sonntag sind (…)