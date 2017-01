„Geisterhäuser“: Freistaat erbt immer mehr Häuser in Oberfranken

Wenn in Bayern jemand stirbt, ein Haus hinterlässt und die Erben es ablehnen – dann fällt dieses Haus dem Freistaat zu. Vor allem in Oberfranken passiert das häufig. Das hat jetzt eine Anfrage des oberfränkischen SPD-Landtagsabgeordneten Klaus Adelt ergeben. Über ein Viertel aller Häuser, die der Freistaat 2015 insgesamt geerbt hat, stehen hier. Ein Beispiel dürfte Presseck im Landkreis Kulmbach sein, wo sichtbar viele Häuser unbewohnt sind.

Das zeige deutlich, dass in Oberfranken noch immer schlechtere Lebensverhältnisse herrschten als anderswo in Bayern, folgert der Hofer Abgeordnete. Die Leute gäben die Häuser auf, weil die Region weniger attraktiv sei und sie sich dadurch schwer verkaufen ließen. Hier müsse die Staatsregierung ansetzen, so Adelt.